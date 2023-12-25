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В «Спортинге» боятся потерять Дьёкереша в январе, несмотря на отступные в € 100 млн

В «Спортинге» боятся потерять Дьёкереша в январе, несмотря на отступные в € 100 млн
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Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим опасается потерять шведского нападающего Виктора Дьёкереша во время январского трансферного окна, несмотря на то что в его контракте прописан пункт о выкупе за € 100 млн. Об этом сообщает журналист Грач Хачатрян в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, 25-летний форвард перешёл в португальский клуб из английского «Ковентри» летом этого года. Лиссабонский клуб заплатил за Виктора € 20 млн. В текущем сезоне Дьёкереш принял участие в 20 матчах «Спортинга» во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал восемь результативных передач. В активе нападающего также есть 19 матчей за основную сборную Швеции и пять забитых мячей.

Действующее соглашение шведа с клубом рассчитано до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 32 млн.

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