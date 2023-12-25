«Фиорентина» рассчитывает выкупить игрока «Ювентуса», находящегося в аренде в клубе

Итальянская «Фиорентина» очень довольна игрой полузащитника туринского «Ювентуса» Артура Мело, находящегося в аренде в клубе из Флоренции. В руководстве «фиалок» надеются, что опция выкупа в арендном соглашении будет реализована в ближайшие месяцы. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, бразильский полузащитник также хотел бы остаться во Флоренции.

27-летний хавбек был отдан «фиалкам» в аренду до конца нынешнего сезона за € 3–4 млн. В соглашение включено право выкупа футболиста за € 20 млн. «Ювентус» платит половину зарплаты бразильца, которая сейчас составляет € 5,5 млн в год плюс бонусные выплаты.

Артур стал игроком «Ювентуса» летом 2020 года, перейдя из «Барселоны». В 63 матчах за итальянский клуб полузащитник забил гол и отдал результативную передачу. Минувший сезон бразилец отыграл в составе «Ливерпуля», но клуб решил не пользоваться правом его выкупа. Контракт между Артуром и «Ювентусом» рассчитан до лета 2025 года.