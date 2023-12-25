Форвард «Динамо» Смолов назвал «нищетой» подписчика, оскорбившего футболиста в соцсетях

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов вступил в словесную перепалку в комментариях под одной из фотографий в соцсетях футболиста. 33-летний форвард назвал подписчика «нищетой», после того как интернет-пользователь оскорбил игрока.

Фото: Скриншот из соцсетей Фёдора Смолова

В нынешнем сезоне 33-летний футболист принял участие в 21 матче за «Динамо» во всех официальных турнирах, отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость нападающего составляет € 2,8 млн.

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.