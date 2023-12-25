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РПЛ во втором сезоне подряд не выделила «Спартак» как претендента на титул после 18 туров

РПЛ во втором сезоне подряд не выделила «Спартак» как претендента на титул после 18 туров
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Российская Премьер-Лига опубликовала подробный отчёт по итогам первой части сезона-2023/2024. Так, турнирная таблица чемпионата была условно поделена на пять групп команд: претенденты на чемпионство, претенденты на призовые места, команды из середины таблицы, претенденты на борьбу за сохранение прописки, претенденты на прямой вылет.

Московский «Спартак» во втором сезоне подряд, по версии аналитиков РПЛ, не попал в группу клубов, претендующих на чемпионство. Красно-белые включены в список претендентов на призовые места.

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками. «Спартак» (30) — пятый.

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