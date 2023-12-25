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В РПЛ зафиксировали рост посещаемости во втором сезоне после введения Fan ID

В РПЛ зафиксировали рост посещаемости во втором сезоне после введения Fan ID
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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги представила отчёт по первой части сезона-2023/2024 чемпионата, в котором представлены различные статистические показатели.

Исходя из данных в отчёте, во втором сезоне после введения системы Fan ID на матчах чемпионата России был зафиксирован рост посещаемости. В текущем сезоне средняя посещаемость матчей РПЛ составляет 10 655 зрителей. В сезоне-2022/2023 этот показатель был равен 9426.

Фото: Скриншот с сайта РПЛ

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.

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