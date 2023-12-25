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«Зенит» — самая посещаемая команда РПЛ после 18 туров, у «Сочи» самый пустующий стадион

«Зенит» — самая посещаемая команда РПЛ после 18 туров, у «Сочи» самый пустующий стадион
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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги представила отчёт по первой части сезона-2023/2024 чемпионата, в котором представлены различные статистические показатели.

Исходя из данных в отчёте, санкт-петербургский «Зенит» является лучшей командой РПЛ по посещаемости. Средняя заполняемость трибун на домашних матчах сине-бело-голубых составляет 26 913 человек. Самый большой «пустующий остаток» на стадионе принадлежит футбольному клубу «Сочи». На домашние матчи южан в среднем приходит 4411 человек при вместимости стадиона «Фишт» 45 994.

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. «Сочи» замыкает турнирную таблицу чемпионата, имея в своём активе 11 очков.

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