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«Старайтесь лучше подбирать песни». «Локомотив» отреагировал на новое видео Дзюбы

«Старайтесь лучше подбирать песни». «Локомотив» отреагировал на новое видео Дзюбы
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Пресс-служба московского «Локомотива» отреагировала на то, что нападающий железнодорожников Артём Дзюба спел фанатскую песню «Зенита», в составе которого выступал ранее. В официальном телеграм-канале клуба была выложена фотография Сергея Пиняева с табличкой дизлайка в руках.

Фото: ФК «Локомотив»

Напомним, 35-летний футболист ушёл из санкт-петербургского клуба в августе 2022 года в статусе свободного агента. За «Зенит» нападающий провёл 249 матчей, в которых забил 108 мячей и отдал 70 голевых передач.

В текущем сезоне в составе «Локомотива» Дзюба принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.

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