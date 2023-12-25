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«Интернасьонал» может объявить о переходе защитника «Зенита» Ренана на этой неделе — GE

«Интернасьонал» может объявить о переходе защитника «Зенита» Ренана на этой неделе — GE
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Защитник «Зенита» и молодёжной сборной Бразилии Роберт Ренан в ближайшее время будет представлен в качестве игрока «Интернасьонала». Об этом сообщает Globo Esporte. Как уже сообщалось ранее, 20-летний футболист перейдёт в бразильский клуб на правах аренды до конца 2024 года.

Ренан выступает за «Зенит» с января этого года. Игрок обороны присоединился к петербуржцам на правах свободного агента.

В текущем сезоне защитник провёл за сине-бело-голубых лишь восемь матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с петербуржским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.

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