Аренда Ренана из «Зенита» — наиболее привлекательный вариант для «Реала» — O Globo

Идея аренды бразильского защитника «Зенита» Роберта Ренана является наиболее привлекательным вариантом для руководства «Реала», сообщает O Globo.

По информации источника, другими вариантами защитников для «сливочных» являются португальцы Гонсалу Инасиу из «Спортинга» и Антониу Силва из «Бенфики», а также итальянец Джорджио Скальвини из «Аталанты».

20-лений Ренан выступает за «Зенит» с января этого года. Игрок обороны присоединился к петербуржцам на правах свободного агента.

В текущем сезоне защитник провёл за сине-бело-голубых лишь восемь матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с петербургским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.