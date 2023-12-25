Бушманов: вторая команда необходима «Спартаку» для дальнейшего роста молодых

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о возрождении второй команды красно-белых. Проект «Спартака-2» будет разморожен после двухлетней паузы, команду заявят во Вторую лигу.

«Я считаю, что решение возродить вторую команду «Спартака» важное, логичное и правильное. Учитывая, что академия «Спартака» одна из лучших в России, откуда каждый год выходит много воспитанников, молодых и перспективных ребят. Для их дальнейшего роста и перехода во взрослый футбол вторая команда необходима такому клубу, как «Спартак».

Трудно сказать, много ли потерял «Спартак» за эти два года без второй команды. Просто до этого каждый год появлялся один или два игрока, которые могли себя проявить в первой команде. Также были группы игроков, которых рассматривали другие клубы Премьер-Лиги. Сейчас в «Спартаке» по сути только Мелёшин, который, безусловно, на слуху. Есть Зорин, который играл в «Динамо» Минск. Думаю, что, безусловно, для «Спартака» очень важно наличие второй команды», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.