Соболев из «Спартака» стал соучредителем компании по аренде LUX автомобилей в Дубае

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев объявил в своём телеграм-канале о том, что он стал соучредителем в дубайской компании Kings Rental Cars. Форвард выложил ролик, в котором показал процесс подписания контракта с компанией.

«Я стал соучредителем в Kings Rental Cars! Это самая крупная компания по аренде LUX автомобилей в Дубае! Kings Rental Cars на рынке более восьми лет, более 150 автомобилей в парке, стоимость автопарка более $ 50.000.000.

В Kings Rental Cars огромный выбор авто различных марок — от копейки до Rolls-Royce. Поэтому, друзья, когда вы будете в Дубае — будем рады вас видеть в нашем шоуруме Kings Rental Cars», — подписал видео Соболев в своём телеграм-канале.

Напомним, вчера Соболев разместил в своём телеграм-канале видео, в котором анонсировал новый ролик, в котором он примет участие. Форвард намекнул, что в новом ролике он будет сниматься с дорогими машинами, такими как Rolls-Royce, Porsche и Lamborghini.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев провёл 15 матчей в составе «Спартака», в которых забил три гола и отдал четыре результативных передачи. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков за 18 матчей чемпионата.