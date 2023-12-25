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ЦСКА улучшил предложение по алжирскому полузащитнику Айсауи

ЦСКА улучшил предложение по алжирскому полузащитнику Айсауи
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Московский ЦСКА улучшил предложение по полузащитнику «УСМ Алжир» Сидахмеду Айсауи, сообщает Mercato.

По информации источника, армейский клуб предлагает аренду до конца сезона с правом выкупа за € 135 тыс. При этом у «УСМ Алжир» останется процент с будущей продажи игрока.

Кроме этого, красно-синие также предлагают алжирскому руководству расширенное сотрудничество: лечение игроков и сборы, а также товарищеские матчи в России.

Напомним, ранее ЦСКА уже предложил аренду с правом выкупа атакующего игрока до конца сезона МИР Российской Премьер-Лиги, однако руководство «УСМ Алжир» отказало. Позже спортивный директор алжирцев заявил, что Айсауи обладает большим потенциалом и нужен им самим. При этом Айсауи игрок молодёжной команды.

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Источник: «УСМ Алжир» отклонил предложение ЦСКА по Айсауи
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