Игрок «Рубина» Безруков: для меня ориентир — Головин

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков рассказал, кто из российских футболистов является для него ориентиром, а также заявил, что собирается поиграть в Европе.

«Для меня ориентир — Головин. Он играет в Европе на высоком уровне. И у меня та­кая планка. Пока не пересекались с ним, но, думаю, ск­оро получится. К тому же общ­ие знакомые есть», — приводит слова Безрукова «РБ Спорт».

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость россиянина оценивается в € 30 млн. В нынешнем сезоне Головин принял участие в 15 матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив пять голов и две результативные передачи.

На данный момент «Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 33 очка. В следующем туре команда сыграет с «Реймсом».