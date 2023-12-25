Александр Мостовой: Дзюба ассоциирует себя с «Зенитом», а не с «Локо», потому и поёт

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал то, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба спел фанатскую песню «Зенита», в составе которого выступал ранее.

«А что такого? Я не вижу в этом проблемы. Спел и спел. В «Зените» был лучший период в карьере Дзюбы, потому им и поёт. Он и сам ассоциирует себя с «Зенитом», а не с «Локомотивом». Не вижу ничего такого. Хорошо, что не было мата», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 35-летний российский футболист ушёл из санкт-петербургского «Зенита» в августе 2022 года в статусе свободного агента. За сине-бело-голубых нападающий провёл 249 матчей, в которых отметился 108 мячами и 70 голевыми передачами.