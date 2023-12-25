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Майер — о Томасе Мюллере: легенда «Баварии», Герд Мюллер нового времени

Майер — о Томасе Мюллере: легенда «Баварии», Герд Мюллер нового времени
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Бывший голкипер «Баварии» Зепп Майер высказался о многоопытном форварде немецкой команды Томасе Мюллере. Недавно стало известно, что 34-летний футболист продлил контракт с мюнхенским клубом.

«Рад, что Томас продолжит сотрудничество с «Баварией»! Но это было предсказуемо. Томас — легенда «Баварии», а также очень хороший человек и очень хороший игрок. Он замечательно себя показывает как на футбольном поле, так и за его пределами.

Томас Мюллер – это современный Герд Мюллер. Больше мне нечего сказать по этому поводу. Герд гордился бы тем, что Томас остался в «Баварии» и стал его преемником», – приводит слова Майера Sport1.

Мюллер выступает за «Баварию» на протяжении 16 лет (с 2007 года). В текущем сезоне форвард провёл за мюнхенцев 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

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