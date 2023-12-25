Судья Сергей Карасёв отработал наибольшее количество матчей в РПЛ среди всех арбитров

Российский судья Сергей Карасёв отработал наибольшее количество матчей в первой части сезона Российской Премьер-Лиги среди всех арбитров, сообщает пресс-служба МИР РПЛ.

Карасёв отработал 11 матчей из 18 возможных. При этом за эти встречи арбитр показал 42 жёлтые карточки, одну вторую жёлтую карточку, которая перешла в красную, и поставил шесть пенальти.

Фото: МИР РПЛ

Далее по отработанным матчам в качестве главных судей в РПЛ располагаются Евгений Кукуляк, Кирилл Левников, Алексей Сухой и Рафаэль Шафеев (все отработали по 10 игр), Павел Кукуян и Артём Чистяков (оба по девять матчей), Владислав Безбородов и Сергей Иванов (оба по восемь игр), Владимир Москалёв (семь игр), Василий Казарцев и Артём Любимов (оба по шесть матчей).

Алексей Амелин, Сергей Цыганок, Сергей Чебан и Павел Шадыханов (все по пять игр), Ян Бобровский и Евгений Буланов (оба по четыре встречи), Виталий Мешков, Роман Сафьян и Евгений Турбин (все по три матча), Роман Галимов (два матча) и Артур Фёдоров отработал одну игру.