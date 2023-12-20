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Сергей Карасёв: остались великолепные впечатления от судейства в Саудовской Аравии

Сергей Карасёв: остались великолепные впечатления от судейства в Саудовской Аравии
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Арбитр ФИФА Сергей Карасёв высказался о судействе матчей чемпионата Саудовской Аравии.

«Какие впечатления от обслуживания матчей саудовской лиги? Великолепные. Одну игру отсудил в поле, вторую отработал в качестве VAR.

Звали ли меня на другие матчи? Постоянно идут переговоры. Если позовут — будем рассматривать такую возможность. Милорад Мажич (начальник Департамента судейства и инспектирования РФС. — Прим. «Чемпионата») мониторит эту тему.

Во время одного из матчей удалось пообщаться с футболистом. Коротко, в процессе игры и до игры — с Гжегожем Крыховяком. Он играет за команду «Абха». Судили матч в этом городе. Мы перекинулись с Гжегожем парой фраз, скажем так», — приводит слова Карасёва «РБ Спорт».

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