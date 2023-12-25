Сын Месси забил красивый гол ударом через себя в матче за детский «Интер Майами»

Матео Месси, который является сыном нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, забил красивый гол ударом через себя в матче за детскую команду «Интер Майами».

У Месси есть трое сыновей: 11-летний Тьяго, восьмилетний Матео и пятилетний Чиро. Тьяго и Матео уже заиграны за детские команды «Интер Майами» своих возрастов.

При этом, по словам Лео, средний сын Матео болеет за мадридский «Реал» и на спине на футболке у него изображена семёрка, которая ассоциируется с экс-игроком «сливочных» Криштиану Роналду.

Напомним, Месси перешёл в американский клуб минувшим летом на правах свободного агента после окончания срока контракта с «ПСЖ». В нынешнем сезоне 36-летний футболист принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами.