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Судьи в РПЛ показывают жёлтые карточки реже, чем арбитры из топ-5 лиг Европы

Судьи в Российской Премьер-Лиге показывают жёлтые карточки реже, чем арбитры из топ-5 лиг Европы, сообщает МИР РПЛ.

Согласно отчёту, российские арбитры в среднем за матч показывают 3,7 жёлтых карточки, при этом судьи фиксируют в среднем 11,9 фола за игру.

В английской Премьер-лиге судьи в среднем показывают 4,7 жёлтых карточки и фиксируют 9,9 фола.

В итальянской Серии А арбитры показали 4,3 «горчичника» за матч и зафиксировали 10,6 фола.

В испанской Примере судьи показывают больше всех жёлтых за матч – 4,9. При этом также фиксируют наибольшее количество фолов – 11,9.

В немецкой Бундеслиге в среднем за матч арбитры показывают 4 жёлтые карточки, а количество фолов составляет 10,5.

Во французской Лиге 1 судьи показали наименьшее количество «горчичников» в топ-5 лиг Европы – 3,8. При этом зафиксировали фолов 11,2.

Фото: МИР РПЛ