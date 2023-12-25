Зарема Салихова: Джикия навсегда вписал свое имя в историю «Спартака»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о нынешнем положении защитника красно-белых Георгии Джикии в клубе.

«История с Джикией – трагедия года? Скорее фарс. Джикия навсегда уже вписал свое имя в историю «Спартака». Если есть задача избавиться от неугодного игрока, то делайте это красиво, уважительно, со словами благодарности. Как обычно прощаются в больших европейских клубах.

В первую очередь, тактичность тренера, опыт спортивного директора и руководства должны преобладать над желанием агентов побыстрее омолодить или кардинально обновить состав, особенно когда игроки являются неотъемлемой частью клуба. Можно получить такую рану, что её в итоге ни одна новая покупка не залечит. Игрок – это не просто профиль на Transfermarkt», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия сыграл за «Спартак» всего лишь девять матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился. В общей сложности футболист провёл на поле 706 минут. При этом контракт 30-летнего защитника с командой рассчитан до 31 мая 2024 года и включает опцию продления на год.