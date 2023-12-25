Бернардески готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения в «Ювентус»

Чемпион Европы в составе сборной Италии Федерико Бернардески может вернуться в туринский «Ювентус». Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, полузащитник и его представители активно прорабатывают вариант с переездом в Серию А. Игрок готов пойти на существенное снижение зарплаты ради возвращения в «Ювентус». Отмечается, что 29-летний итальянец находится в хороших отношениях с главным тренером туринской команды Массимилиано Аллегри.

Бернардески выступал за «Ювентус» на протяжении пяти лет (с 2017 по 2022 год). В текущем сезоне итальянец провёл за «Торонто» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с канадским клубом действует до конца 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

Ранее сообщалось о переходе одного из хавбеков «Ювентуса» в другой итальянский клуб на правах аренды.