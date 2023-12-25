«Интер» может продлить контракт с Бареллой

«Интер» намерен продолжить сотрудничество с 26-летним полузащитником Николо Бареллой. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, боссы «нерадзурри» планируют предложить лидеру центральной линии поля новое, улучшенное соглашение до конца сезона-2027/2028. В клубе уверены в позитивном завершении переговоров.

Барелла перешёл в «Интер» из «Кальяри» в 2020 году за € 32,5 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за «нерадзурри» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с миланским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.