Зарема Салихова: что бы хотела пожелать «Спартаку» в 2024 году? Не пропускать завтраки

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила на вопрос, что бы она хотела пожелать красно-белым в новом, 2024 году.

«Что бы я хотела пожелать «Спартаку» в 2024 году? Не пропускать завтраки», — сказала Салихова Metaratings, отсылая на информацию о возможном конфликте нападающего красно-белых Александра Соболева с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

Напомним, ранее появилась информация, что у нападающего красно-белых Александра Соболева конфликт с тренером команды Гильермо Абаскалем. Соболев неоднократно нарушал дисциплинарные рамки, установленные Абаскалем, за что был отстранён от тренировок. Так, футболист трижды пропустил командный завтрак.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками. «Спартак» же занимает пятое место в таблице, в активе красно-белых 30 очков.