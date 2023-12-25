Зарема Салихова объяснила, почему Игоря Осинькина не пригласили в «Спартак»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, почему в период её нахождения в клубе красно-белые не смогли пригласить в команду главного тренера самарских «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Осинькин недавно говорил, что со стороны «Спартака» были разговоры о его приглашении. Почему тогда с ним не срослось? Мы тогда знали, что уходим из клуба. В этих условиях забирать Осинькина из «Крыльев», где Игорь Витальевич раскрылся для общественности как тренер, мне бы не позволила совесть.

Осинькин – тренер под проект. Он не оппортунист. Какой проект у нового руководства – было неизвестно. Более того, на тот момент новое руководство меня не стало слушать, когда я предлагала собрать всех лучших чертановских специалистов в «Спартаке» и продолжить направление на сильный русский костяк. Осинькина бы просто снесло всеми подводными течениями, которые есть в «Спартаке». Если там у тренера нет ангела-хранителя, то дни его сочтены. А кто бы им стал для Осинькина?» — приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, Осинькин возглавляет самарскую команду на протяжении трёх лет (с 2020 года). Под его руководством «Крылья» занимали восьмое и 12-е место в турнирной таблице РПЛ (сезоны-2021/2022 и 2022/2023).

В нынешнем сезоне «Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Самарцы набрали 29 очков в 18 матчах РПЛ сезона-2023/2024. «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. «Спартак» же занимает пятое место в таблице, в активе красно-белых 30 очков.