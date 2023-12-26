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Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих футболистов в мире

Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих футболистов в мире
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Интернет-портал Transfermarkt на своём сайте представил рейтинг самых дорогих футболистов в мире по итогам итогам промежуточных обновлений рыночных стоимостей. Первое место занял английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем, оцениваемый в € 180 млн). На втором месте расположился норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, который также оценивается в € 180 млн. Тройку лидеров замкнул французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, его рыночная стоимость — тоже € 180 млн.

Топ-10 самых дорогих футболистов в мире:

  1. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, € 180 млн).
  2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», € 180 млн).
  3. Килиан Мбаппе («ПСЖ», € 180 млн).
  4. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид, € 150 млн).
  5. Букайо Сака («Арсенал» Лондон, € 120 млн).
  6. Джамал Мусиала («Бавария», € 110 млн).
  7. Филип Фоден («Манчестер Сити», € 110 млн).
  8. Виктор Осимхен («Наполи», € 110 млн).
  9. Деклан Райс («Арсенал», € 110 млн).
  10. Лаутаро Мартинес («Интер», € 110 млн).

Таким образом, после обновления из топ-10 выпал английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн, его место занял форвард «Интера» Лаутаро Мартинес. Кроме того, Виктор Осимхен потерял в стоимости после обновления, из-за чего его обошли Фил Фоден и Джамал Мусиала.

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