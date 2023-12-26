Вандерлана, которого хотел подписать ЦСКА летом, готовы продать зимой – CNN Brasil

Бразильский «Палмейрас» готов продать левого защитника команды Вандерлана зимой, летом игрока хотел подписать московский ЦСКА, сообщает CNN Brasil.

По информации источника, «Палмейрас» подписал игрока «Флуминенсе» Кайо Паулисту на позицию левого защитника. Теперь же бразильский клуб ждёт предложение по Вандерлану из Европы, так как он будет лишь третьим выбором на позицию.

Напомним, в летнее трансферное окно ЦСКА хотел подписать Вандерлана и предлагал € 7 млн, однако бразильский клуб даже не стал рассматривать предложение.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист сыграл за «Палмейрас» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голевыми передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 4 млн.