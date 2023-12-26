Стало известно имя возможного нового тренера «Милана»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби может возглавить «Милан», сообщает PianetaMilan.it

По информации источника, нынешний главный тренер Стефано Пиоли может быть уволен и на его место рассматривают кандидатуру 44-летнего итальянского специалиста. Также в услугах Де Дзерби заинтересованы неназванные арабские клубы.

Де Дзерби возглавил «Брайтон» в сентябре 2022 года. Под его руководством «чайки» заняли шестое место с 62 очками и впервые в истории клуба вышли в еврокубки. Контракт итальянца с клубом рассчитан до лета 2026 года.

После 17 туров «Милан» расположился на третьем месте в Серии А с 33 очками. В Лиге чемпионов команда заняла третье место с восемью очками в группе F с «Боруссией» (11 очков), «ПСЖ» (8 очков) и «Ньюкаслом» (5 очков).