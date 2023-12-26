Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Наср. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Головин рассказал, что специально отрабатывает на тренировках «Монако»

Головин рассказал, что специально отрабатывает на тренировках «Монако»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал то, что является лучшим игроком мира по голам дальними ударами в топ-5 лигах, начиная с сезона-2022/2023.

«Я лучший по голам из-за штрафной в топ-5 лигах? Где-то слышал. У нас на предсезонке летом тренер говорил, что будут матчи, в которых будет нужно вскрывать оборону. Иногда это сложно сделать, когда соперник в 10-м стоит в штрафной. Мы моделировали то, что нужно много бить издалека. Уделяли этому большое количество времени. Возможно, это одна из причин. Ещё я стал чаще бить по воротам по сравнению с прошлым сезоном.

Это моя личная уверенность или требования тренера? И то, и то. Бывают матчи, когда ты забываешь, а он напоминает. Сколько уделяю этому время? У нас есть упражнение на тренировках, раз в неделю делаю, так как после интенсивных занятий это делать опасно. За два дня до матча есть лёгкая тренировка, где каждый отрабатывает свою специализацию. У меня это дальние удары, штрафные и угловые», — сказал Головин в интервью на You-Tube канале Nobel.

Материалы по теме
Головин: по составу «Монако» проигрывает «ПСЖ» только из-за Мбаппе и Дембеле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android