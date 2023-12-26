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Аленичев: импонируют «Крылья» и «Динамо». Впечатления от родного «Спартака» — негативные

Аленичев: импонируют «Крылья» и «Динамо». Впечатления от родного «Спартака» — негативные
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Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака», победитель Лиги Европы и Лиги чемпионов в составе «Порту» Дмитрий Аленичев рассказал, какие команды его порадовали и огорчили в первой части сезона РПЛ.

«Мне очень импонирует игра «Крыльев Советов» и «Динамо». Из негативных моментов я бы отметил нестабильность «Спартака». Всё-таки при таких условиях и составе — это не то, на что рассчитывают сами футболисты, руководство и, конечно же, болельщики. На этом отрезке впечатления о родной команде у меня остались негативные. Мы помним, как «Спартак» провалил весну. Может быть, плохо поработали на сборах. Мне сложно сказать, так как я не внутри коллектива. Хотелось бы, чтобы они сделали выводы и не провалили снова весеннюю часть, как в этом году. И хочется, чтобы «Спартак» был в гонке. Там ведь какая плотность. Две игры — и всё может поменяться», — сказал Аленичев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

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