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«В наш автобус кинули люк». Головин рассказал об инциденте во время выезда в Марсель

«В наш автобус кинули люк». Головин рассказал об инциденте во время выезда в Марсель
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал об инциденте с нападением на автобус команды в Марселе.

«Когда играли с «Марселем», в наш автобус кинули люк. Разбили стекло, но никого не задели. Мы у них выиграли 1:0, а так в Марсель передвигаемся на автобусе, здесь недалеко», — сказал Головин в интервью на YouTube-канале Nobel.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость россиянина оценивается в € 30 млн. В нынешнем сезоне Головин принял участие в 15 матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив пять голов и две результативные передачи.

На данный момент «Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 33 очка. В следующем туре команда сыграет с «Реймсом».

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