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Экс-игрок «Зенита» Ловрен поддержал Салаха на фоне критики египтянина со стороны мусульман

Экс-игрок «Зенита» Ловрен поддержал Салаха на фоне критики египтянина со стороны мусульман
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Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен, ныне выступающий за французский «Лион», выразил слова поддержки нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху, который подвергся критике со стороны мусульман за то, что выложил в свои социальные сети фотографию с рождественской ёлкой.

«Я знал, что у Мо доброе сердце, но то, что он установил рождественскую ёлку в своём доме, показывает, насколько его сердце и разум открыты для каждого из вас, дорогие люди.

Он проявляет любовь и привязанность к людям, которые лишились своих семей из-за войны и ненависти.

Любовь и сила Мо всегда будут делать его особенным, вот почему бог благословил его. Он знает, что поступает правильно, так что не судите его. Вместо этого проявите уважение. Да благословит тебя бог, Мо», — написал Ловрен с соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Ловрен играл вместе с Салахом в составе «Ливерпуля» с 2017 по 2020 год.

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