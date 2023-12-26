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Победитель Кубка УЕФА и ЛЧ Аленичев отреагировал на решение РФС остаться в Европе

Победитель Кубка УЕФА и ЛЧ Аленичев отреагировал на решение РФС остаться в Европе
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Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака», победитель Лиги Европы и Лиги чемпионов в составе «Порту» Дмитрий Аленичев прокомментировал решение РФС остаться в УЕФА.

«Я был очень рад этому решению, так как с самого начала был категорически против перехода в Азию. Когда меня спрашивали, что я думаю об этом, надо ли или не надо нам идти в Азию, я был категорически против этого. Да, нелегко, но должны потерпеть. Потому что играть с «Баварией», «Реалом», сборными Бельгии, Испании, Италии гораздо важнее, чем против команд Японии, Австралии и так далее. Нужно потерпеть и подождать. Узнав эту новость, я очень сильно обрадовался. Наконец-таки мы закрыли эту тему. Может быть, ещё что-то всплывёт, но я считаю, что эта тема закрыта», — сказал Аленичев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

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