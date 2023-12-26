Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Наср. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В CBF прокомментировали возможное отстранение сборной Бразилии от международных турниров

В CBF прокомментировали возможное отстранение сборной Бразилии от международных турниров
Аудио-версия:
Комментарии

Хосе Педрис, являющийся временно исполняющим обязанности президента Бразильской конфедерации футбола (CBF), отреагировал на письмо ФИФА, в котором она заявила, что в случае, если CBF проведёт досрочные выборы на пост её президента, то бразильская национальная команда, как и бразильские клубы могут быть отстранены от участия в международных турнирах.

«Как постановило бразильское правосудие и в соответствии с решением, подтверждённым во всех инстанциях, я должен назначить выборы в тот срок, который является установленным, и сделать это с соблюдением необходимых принципов прозрачности и честности», — цитирует заявление Педриса Mundo Deportivo.

Напомним, 7 декабря суд Рио-де-Жанейро отстранил на тот момент президента CBF Эдналдо Родригеса от этой должности в связи с нарушениями, допущенными на его выборах в прошлом году. На минувшей неделе два высших суда Бразилии подтвердили это решение.

Материалы по теме
ФИФА может отстранить Бразилию от участия в международных соревнованиях
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android