В CBF прокомментировали возможное отстранение сборной Бразилии от международных турниров

Хосе Педрис, являющийся временно исполняющим обязанности президента Бразильской конфедерации футбола (CBF), отреагировал на письмо ФИФА, в котором она заявила, что в случае, если CBF проведёт досрочные выборы на пост её президента, то бразильская национальная команда, как и бразильские клубы могут быть отстранены от участия в международных турнирах.

«Как постановило бразильское правосудие и в соответствии с решением, подтверждённым во всех инстанциях, я должен назначить выборы в тот срок, который является установленным, и сделать это с соблюдением необходимых принципов прозрачности и честности», — цитирует заявление Педриса Mundo Deportivo.

Напомним, 7 декабря суд Рио-де-Жанейро отстранил на тот момент президента CBF Эдналдо Родригеса от этой должности в связи с нарушениями, допущенными на его выборах в прошлом году. На минувшей неделе два высших суда Бразилии подтвердили это решение.