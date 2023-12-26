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Вратарь «Арсенала» Рамсдейл своровал ёлочные игрушки с базы клуба

Вратарь «Арсенала» Рамсдейл своровал ёлочные игрушки с базы клуба
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Вратарь «Арсенала» Аарон Рамсдейл в качестве шутки своровал ёлочные игрушки с базы лондонского клуба.

На видеозаписи зафиксировано, как вратарь «канониров» аккуратно снимает ёлочную игрушку, прячет её и покидает клубную базу.

Аарон Рамсдейл ворует ёлочные игрушки с базы «Арсенала»:

Напомним, Рамсдейл перешёл в «Арсенал» из «Шеффилда» в 2021 году. За этот период английский вратарь принял участие в 87 матчах во всех турнирах, в 32 из которых он отыграл «на ноль». В нынешнем сезоне Рамсдейл уступил место в основном составе испанскому голкиперу Давиду Райи, который минувшим летом перешёл в «Арсенал» из «Брентфорда» на правах аренды. Действующее трудовое соглашение Рамсдейла с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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