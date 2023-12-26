В «Реале» обеспокоены ситуацией с контрактом Крооса, истекающим летом 2024 года

Руководство мадридского «Реала» испытывает беспокойство по поводу того, что представители полузащитника «сливочных» Тони Крооса не контактируют с боссами клуба с целью обсуждения пролонгации трудового соглашения футболиста, которое истекает грядущим летом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, руководители «сливочных» хотят, чтобы 33-летний полузащитник продолжил карьеру в их клубе. Однако сам Кроос испытывает сомнения относительно целесообразности продления контракта. Подчёркивается, что немецкий игрок не хочет оказаться в ситуации хавбека Луки Модрича, игровое время которого в нынешнем сезоне существенно сократилось. Кроос примет решение о своём будущем ближе к концу срока действия его трудового согалшения.

Напомним, Кроос присоединился к «Реалу» в 2014 году. За этот период в составе «королевского» клуба полузащитник четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, три раза становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок Испании.

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