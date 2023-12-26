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«Милан» досрочно вернёт Габбию из аренды в «Вильярреале» — Моретто

«Милан» досрочно вернёт Габбию из аренды в «Вильярреале» — Моретто
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Центральный защитник Маттео Габбия досрочно вернётся в «Милан», об этом сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети Х (ранее Twitter). Итальянец выступает за испанский «Вильярреал» на правах аренды с лета этого года.

По информации источника, «Вильярреал» дал добро на возвращение футболиста в Италию. Главный тренер испанского клуба Марселино также готов отпустить Габбию. Двум клубам осталось окончательно оформить разрыв договора аренды.

В нынешнем сезоне защитник сыграл за «Вильярреал» 13 матчей во всех турнирах, где не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что из-за большого количества травм защитников «россонери» начали поиска нескольких оборонительных футболистов.

Контракт Габбии с «Миланом» рассчитан до конца июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 4 млн.

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