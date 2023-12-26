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«Классный получился отпуск. А теперь домой». Дарья Карпина опубликовала новое фото с мужем

«Классный получился отпуск. А теперь домой». Дарья Карпина опубликовала новое фото с мужем
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Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, опубликовала фотографию с последнего дня отдыха с мужем.

Фото: Соцсети Дарьи Карпиной

«Классный получился отпуск! Давненько не было в моей ленте так много фотографий с мужем. А теперь домой», — написала Карпина.

Отметим, что Валерий Карпин стал главным тренером «Ростова» в декабре 2017-го. В период с июля по август 2021 года он совмещал эту должность с работой в сборной России. С августа 2021 по март 2022 года специалист не работал в ростовской команде, а затем вернулся на совмещение. Карпин говорил, что покинет «Ростов», если сборную России вернут к международным соревнованиям.

Первый официальный матч после зимней паузы «Ростов» проведёт 3 марта, когда сыграет дома с «Крыльями Советов» в рамках Российской Премьер-Лиги.

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