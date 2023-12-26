Почеттино — о 56 карточках «Челси» в сезоне: игроки расстроены и хотят побеждать

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о большом количестве жёлтых карточек у игроков своей команды в текущем сезоне английской Премьер-лиги. На данный момент футболисты «аристократов» получили 56 «горчичников». По этому показателю лондонская команда лидирует в АПЛ. В среднем, игроки «Челси» получают по три предупреждения за матч.

«Мы представляем большую команду, давление всегда ощущается. Когда тот или иной игрок расстроен — он будет совершать ошибки. Это вполне нормально. Игрокам не всё равно на сложившуюся ситуацию, они расстроены и хотят побеждать. Дело точно не в дисциплине. Нам просто нужно лучше читать игру, предугадывать тот или иной эпизод», – приводит слова Почеттино AP News.

На данный момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Маурисио Почеттино набрали 22 очка после 18 туров.