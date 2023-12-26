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Игрок «КАМАЗа»: в медиафутболе нет трамплина, а через ФНЛ можно попасть в РПЛ

Игрок «КАМАЗа»: в медиафутболе нет трамплина, а через ФНЛ можно попасть в РПЛ
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Полузащитник «КАМАЗа» Павел Горелов сравнил медийный футбол с профессиональным.

«В медиафутболе больше денег, чем в профессиональном? Больше, чем где? В ПФЛ — да, в некоторых командах ФНЛ — да. Мне кажется, в медиафутболе нет трамплина. Ты сейчас играешь в 2DROTS, и это самая топовая команда в медиафутболе. Выше некуда идти. А тут ты можешь через трамплин пойти куда-то выше: попасть в команду РПЛ или поехать куда-то за границу, где большие деньги», — приводит слова Горелова «РБ Спорт».

Напомним, за «КАМАЗ» выступает полузащитник Борис Фартуна, который ранее был футболистом медийной команды 2DROTS. В текущем сезоне три медиакоманды выступили в Пути регионов Фонбет Кубка России. «Амкал» дошёл до стадии 1/128 финала, 2DROTS — до 1/32, а «Родина Медиа» выбыла, проиграв в первом раунде.

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