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Икарди, врезавшийся в штангу в матче с «Фенербахче», приехал в больницу

Икарди, врезавшийся в штангу в матче с «Фенербахче», приехал в больницу
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Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди, который врезался в штангу и получил фингал в матче 18-го тура турецкой Суперлиги с «Фенербахче» (0:0), приехал в больницу, сообщает журналист Ягыз Сабунджоглу.

По информации источника, аргентинский форвард находится в больнице для осмотра глаза и черепа. При этом Икарди приехал в медицинское учреждение в солнцезащитных очках.

Напомним, ранее пресс-служба «Галатасарая» раскритиковало судейство в дерби с «Фенербахче» и опубликовала фото Икарди с фингалом под глазом.

На данный момент 18 сыгранных матчей турецкой Суперлиги «Галатасарай» располагается на второй строчке с 44 очками. «Фенербахче» имеет такое же количество очков, но по дополнительным показателем обходит соперника и возглавляет чемпионат.

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