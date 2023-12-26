«Оно имело накопительный характер». Гендир «Акрона» — о решении уволить Калешина

Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Алексей Власов поделился подробностями увольнения Евгения Калешина с поста главного тренера команды.

«Решение об уходе Евгения Калешина имело накопительный характер, на такой шаг мы решились не спонтанно. О финальной точке не раз говорил сам тренер. Клуб двигается дальше», — приводит слова Власова официальный сайт «Акрона».

Напомним, Евгений Калешин покинул тольяттинский клуб 27 ноября. 7 декабря новым главным тренером «Акрона» стал Заур Тедеев. 12 декабря Калешин возглавил владикавказскую «Аланию».

По итогам прошедшей части сезона «Акрон» находится на третьей строчке турнирной таблицы Мелбет Первой Лиги, завоевав 35 очков после 20 проведённых матчей.