Если путь Максима Лайкина в РПЛ только начинается, то Евгений Луценко может завершить карьеру.

Что сейчас с героями прошлого сезона Первой лиги? Есть история дебюта за «Спартак»!

Первая часть сезона в Мелбет Первой лиге закончилась практически месяц назад, а мы продолжаем подводить итоги этой части сезона. Но сегодня не про них. В этом материале мы расскажем о судьбе победителей номинаций нашего издания по итогам прошлого сезона.

Номинация «Перезапуск»

Евгений Луценко Фото: arsenaltula.ru

Победителем в номинации «Перезапуск» по итогам прошлого сезона стал нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко. Тот самый, который в чемпионате РПЛ-2019/2020 с 15 голами стал третьим бомбардиром турнира, пропустив вперёд лишь парочку из «Зенита» в лице Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна, забивших по 17 голов каждый.

В следующем сезоне РПЛ Луценко забил лишь трижды, а в последнем для своей команды в элитном дивизионе — все те же три гола. В 2022 году «Арсенал» вылетел в Первую лигу, в которой Луценко за сезон забил восемь голов (+ голевая передача), выиграв одну из наших номинаций.

Но тульская история Луценко закончилась как раз после сезона-2022/2023. Евгений покинул «Арсенал» тихо, практически без уведомлений в соцсетях. Журналист Сергей Ильёв писал, что Александр Сторожук не рассчитывал на возрастного нападающего и шансов остаться у Луценко не было. Сам же Луценко не исключил, что зимой объявит о завершении карьеры, если не найдёт достойного варианта для её продолжения.

Номинация «Нефутбольный герой»

Павел Морозов Фото: fcakron.ru

Единственная номинация, посвящённая не игроку. Владелец «Акрона» Павел Морозов создал команду, которую в прошлом сезоне полюбил каждый болельщик, не поддерживающий московские клубы. «Акрон» остановился в шаге от финала Фонбет Кубка России, но в чемпионате был лишь в середине. Нынешний сезон — полная противоположность. «Акрон» уверенно стартовал в Первой лиге, но рано вылетел из Кубка.

Однако без происшествий сезон для тольяттинской команды не обошёлся. Сначала «Акрон» сбавил позиции после уверенного старта, а когда Евгений Калешин вернул команду в тройку, то был уволен. Всё из-за речи, которую Калешин произнёс после матча с «Волгарём» (0:1).

Калешин позднее признался, что мог бы быть сдержаннее в своих высказываниях, но назад пути не было. Его назначили на аналогичную должность в «Аланию», идущую в трёх очках от зоны стыковых матчей.

Номинация «Блестящий игрок»

Максим Лайкин в матче с «Арсеналом» Фото: fcnh.ru

Победителем этой истории стал полузащитник «Нефтехимика» Максим Лайкин. Нижнекамская команда заняла шестое место по итогам сезона, а сам футболист вышел на поле в 33 матчах, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.

За «Нефтехимик» Лайкин играл на правах аренды из «Спартака», в котором дебютировал в этом сезоне (23 ноября). Всего Максим вышел в трёх матчах, проведя на поле 47 минут.

Номинация «Из грязи в князи»

Иван Тимошенко Фото: fcrodina.com

Статистика 24-летнего Ивана Тимошенко за всю карьеру поражает. 118 матчей, 60 голов и 12 результативных передач. В элитном дивизионе России Иван не играл, а в Первой лиге оказался перед стартом сезона-2022/2023. Как итог: 14 голов и проигранная гонка бомбардиров Гедеону Гузине лишь из-за большего количества забитых мячей с пенальти. Ещё один матч Тимошенко забил в стыковых матчах с «Пари НН» (0:3; 2:0), но пройти соперника из РПЛ «Родина» не смогла.

Нынешний сезон Тимошенко проводит в похожем графике. Уже 11 голов в 18 матчах Первой лиги — впереди по этому показателю лишь Джонатан Окоронкво из «Арсенала» (13).

Номинация «Мем»

Кирилл Маляров в матче с «Рубином» Фото: РИА Новости

Победителем номинации со столь несерьёзным названием стал защитник «Балтики» Кирилл Маляров. Футболист по итогам сезона вышел со своей командой в РПЛ, где вовсю старается помочь ей сохранить место в элитном дивизионе.

Для воспитанника «Спартака» это первые матчи в РПЛ. В первой части сезона-2018/2019 Маляров был в заявке «Ростова» на матчи РПЛ, но на поле не выходил.

Номинация «Красавчик»

Тамерлан Мусаев в матче со «Спартаком» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё один представитель «Балтики» в нашем топе. Тамерлан Мусаев стал лучшим игроком сезона, по мнению «Чемпионата», а сейчас, как и Маляров, впервые пробует свои силы в РПЛ. Пока у него два гола в 18 матчах, но куда приятнее статистика в Кубке — два гола и две голевые передачи в семи матчах.

В прошлом сезоне Мусаев сделал 9+9 в 29 матчах Первой лиги.