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Актёр, сыгравший Ералаша в «Слове пацана»: раньше болел за «Амкар»

Актёр, сыгравший Ералаша в «Слове пацана»: раньше болел за «Амкар»
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Актёр Ярослав Могильников, известный по роле Ералаша из популярного российского сериала «Слово пацана», рассказал, что в футболе раньше поддерживал пермский «Амкар».

«Раньше болел за „Амкар“. Сейчас ни за кого. За „Амкар“, потому что я из Пермского края», — приводит слова Могильникова «Матч ТВ».

В данный момент «Амкар» находится на восьмой строчке турнирной таблицы группы Серебро ЛЕОН-Второй лиги А, набрав 24 очка после 18 проведённых матчей.

Турнирная таблица Второй лиги А

Сериал «Слово пацана» рассказывает о сложном периоде в истории СССР, когда молодёжь на улицах билась за уважение, подвергая себя опасности. Проект даже хотели запретить для показа в России, но не нашли в нём нарушений. В четверг, 21 декабря, вышла финальная серия первого сезона.

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