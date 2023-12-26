«Ливерпуль» уверенно обыграл «Бёрнли» и временно возглавил таблицу АПЛ

Завершился матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Бёрнли» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Тёрф Мур» в Бернли (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Гости смогли добыть уверенную победу — 2:0.

Мерсисайдцы вышли вперёд уже на шестой минуте матча. Голом отметился нападающий Дарвин Нуньес. На 55-й минуте «Ливерпуль» смог забить ещё один мяч усилиями хавбека Харви Эллиотта, однако взятие ворот не было засчитано из-за офсайда. И всё-таки «Ливерпуль» сумел увеличить своё преимущество в счёте. На 90-й минуте отличился Диогу Жота. Матч так и завершился — 2:0.

На данный момент мерсисайдцы занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Подопечные Юргена Клоппа набрали 42 очка за 19 матчей. «Бёрнли», в свою очередь, располагается на предпоследней, 19-й строчке. В активе команды 11 очков после 19 игр чемпионата.