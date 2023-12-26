Юрген Клопп: мне придётся завернуть Джо Гомеса в вату

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о травмах левых защитников своей команды. Напомним, Эндрю Робертсон и Константинос Цимикас временно выбыли из строя из-за повреждений.

«Сможет ли Джо Гомес закрывать левый фланг обороны в ближайших матчах? Пока неизвестно, когда вернётся Робертсон. Цимикас выбыл надолго. У меня ещё не было времени полноценно обдумать рокировки, сейчас нам приходится действительно тяжело.

В такие периоды необходимо обладать должной удачей. Мне придётся завернуть Джо в вату, чтобы он точно был готов ко всем ближайшим матчам», — приводит слова Клоппа The Guardian.

Джо Гомес выступает за «Ливерпуль» на протяжении восьми лет (с 2018 года). В текущем сезоне защитник провёл за мерсисайдцев 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.