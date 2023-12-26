Двукратная обладательница «Золотого мяча» перенесёт операцию на крестообразной связке

Футболистка женской футбольной команды «Барселона» Алексия Путельяс перенесёт операцию на крестообразной связке, сообщает пресс-служба клуба.

Путельяс получила травму крестообразной связки и поэтому в среду перенесёт ревизионную артроскопию левого подколенного сухожилия. По окончании операции клуб предоставит новое медицинское заключение. Скорее всего футболистка выбыла до конца сезона.

Испанская футболистка дважды выигрывала женскую награду «Золотой мяч» и дважды признавалась лучшей футболисткой года по версии ФИФА. В нынешнем сезоне Путельяс сыграла за «Барселону» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметилась пятью мячами и одной голевой передачей.

На данный момент «каталонская» команда после 12 сыгранных матчей в женской Примере является лидером с 36 очками.