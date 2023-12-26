«МЮ» может проиграть три матча подряд на «Олд Траффорд» впервые с октября 1962 года

В эти минуты проходит матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе принимает «Астон Виллу». К 30-й минуте гости обыгрывают соперника — 2:0. Таким образом, «красные дьяволы» могут проиграть на «Олд Траффорд» в трёх матчах подряд впервые с октября 1962 года.

На данный момент последней победой на родной арене «Манчестер Юнайтед» отмечался в среду, 6 декабря. Это произошло в игре чемионата Англии с «Челси» — 2:1. На протяжении последующих двух домашних матчей во всех турнирах подопечные Эрика тен Хага уступали соперникам: 0:3 с «Борнмутом» и 0:1 с «Баварией».

Свой следующий матч на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» проведёт в воскресенье, 14 января. Команда тен Хага встретится с «Тоттенхэмом» в рамках 21-го тура АПЛ. Начало игры — в 19:30 мск.