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Сразу три топ-клуба претендуют на хавбека «Аталанты» Копмейнерса

Сразу три топ-клуба претендуют на хавбека «Аталанты» Копмейнерса
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Полузащитник «Аталанты» и сборной Нидерландов Тён Копмейнерс зинтересовал ведущие европейские команды. Об этом сообщает 90min со ссылкой на итальянского журналиста Альфредо Педуллу.

По информации источника, на 25-летнего хавбека претендуют такие гранды, как «Реал», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». Все клубы могут предпринять попытки подписания Копмейнерса уже в январе.

Отмечается, что «Реал», «Ювентус» и «МЮ» также заинтересованы в услугах 20-летнего защитника «Аталанты» Джорджио Скальвини.

В текущем сезоне Копмейнерс провёл за «Аталанту» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее детально сообщалось об интересе «Реала» к защитнику «Аталанты» Джорджио Скальвини.

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