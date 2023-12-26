Юрген Клопп: мы сыграли с «Бёрнли» именно так, как и хотели

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвёл итоги матча 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда на выезде была сильнее «Бёрнли» — 2:0.

«Мы провели отличную игру, но счёт до 90-й минуты был всего 1:0 — это странно! Однако так бывает в футболе. В целом, мы сыграли именно так, как и хотели. «Бёрнли» не мог найти способ, как нам противостоять. Но мы до последнего момента не решали исход матча и оставляли им шансы», — приводит слова Клоппа BBC.

На данный момент «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Подопечные Юргена Клоппа набрали 42 очка за 19 матчей. «Бёрнли», в свою очередь, располагается на предпоследней, 19-й строчке. В активе команды 11 очков после 19 игр чемпионата.