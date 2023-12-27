Тен Хаг объяснил камбэк «Манчестер Юнайтед» в матче с «Астон Виллой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (3:2).

«В перерыве я сказал команде: «Продолжайте верить и делать то, что мы делали, но старайтесь создавать ещё больше». Нам нужно было оказывать всё большее давление. Вы видели, что произошло, когда при счёте 1:2 мы добавили давления.

Я сказал перед игрой, что мы играли на равных с «Арсеналом», играли на равных с «Ливерпулем», поэтому, если мы будем выкладываться на полную, мы сможем победить кого угодно.

Поверьте, даже когда вы проигрываете 0:2, это не имеет значения. Нужно продолжать в том же духе, проявлять характер, и сегодня ребята показали, что у нас действительно есть характер для этого. Я думаю, это было очень хорошее командное выступление», – приводит слова тен Хага BBC.

После 19 сыгранных матчей АПЛ «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте с 31 очком.

13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом: